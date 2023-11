Pirna: Unterricht weiterhin auf Deutsch und Tschechisch

Pirna.

Am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna soll dauerhaft auf Deutsch und Tschechisch unterrichtet werden. Vertreter beider Länder unterschrieben am Mittwoch eine entsprechende Vereinbarung zur gemeinsamen Umsetzung des deutsch-tschechischen Bildungsganges. Damit werde aus dem langjährigen Projekt eine feste Institution, hieß es.