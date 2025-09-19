Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kommt zur Ost-Ministerpräsidentenkonferenz nach Thüringen. (Archivbild)
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kommt zur Ost-Ministerpräsidentenkonferenz nach Thüringen. (Archivbild) Bild: Kay Nietfeld/dpa
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kommt zur Ost-Ministerpräsidentenkonferenz nach Thüringen. (Archivbild)
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kommt zur Ost-Ministerpräsidentenkonferenz nach Thüringen. (Archivbild) Bild: Kay Nietfeld/dpa
Sachsen
Pistorius kommt zur MPK-Ost
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Treffen der ostdeutschen Regierungschefs auf Schloss Ettersburg bei Weimar wird es auch um die Zeitenwende und Verteidigungsstrukturen gehen. Prominenter Besuch hat sich angekündigt.

Erfurt.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius kommt zum Treffen der ostdeutschen Ministerpräsidenten nach Thüringen. Das teilte die Thüringer Staatskanzlei in Erfurt mit. Nach dpa-Informationen soll es in der Runde der Regierungschefs von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Brandenburg sowie der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern auch um die Zeitenwende und Verteidigungsstrukturen gehen.

Thüringen und Sachsen werben um Rüstungsindustrie

"Wir wollen den Osten stärker in Stellung bringen – auch in der Sicherheitspolitik", sagte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Die Zeitenwende biete die Chance, industrielle Kompetenzen auch im Bereich Sicherheit zu bündeln. "Thüringen verbindet Hightech, Forschung und Industrie, um den Osten nach vorn zu bringen und die hiesige Wirtschaft nachhaltig zu stärken."

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte zuletzt dafür geworben, die Rüstungsindustrie in seinem Bundesland zur Stärkung der Wirtschaft im Freistaat auszubauen. Der CDU-Politiker forderte eine gezielte Unterstützung vom Bund für den Osten und schlug eine Ostdeutschlandkomponente bei der Vergabe von Aufträgen vor.

Die Ost-Ministerpräsidentenkonferenz läuft am kommenden Donnerstag auf Schloss Ettersburg bei Weimar. Thüringen hat derzeit den Vorsitz. Erwartet werden neben Pistorius auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
2 min.
Unheilbar erkrankte Zwickauerin kann Familienurlaub an der Ostsee machen
Die Ostsee war schon immer ein Lieblings-Reiseziel für Sandra und Andreas Wittig.
Team der Johanniter-Unfall-Hilfe Werdau hat für Sandra Wittig gesammelt. Wann die 53-Jährige die Reise antreten kann, steht noch nicht fest.
Annegret Riedel
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
15.09.2025
2 min.
Mitteldeutsche Länder reden über Lehrermangel
Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (CDU) will sich mit seinen Amtskollegen aus den Nachbarländern Sachsen und Sachsen-Anhalt über gemeinsame Herausforderungen austauschen. (Archivbild)
Demografie, Lehrermangel, Unterrichtsausfall: Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt kämpfen mit ähnlichen Problemen. Nun wollen sich die drei Länder regelmäßig absprechen und austauschen.
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
17:09 Uhr
2 min.
Kretschmer will Rüstungsindustrie in Sachsen stärken
Michael Kretschmer (CDU) sieht die Bundesregierung bei der Unterstützung der ostdeutschen Rüstungsindustrie in der Pflicht. (Archivbild)
Ministerpräsident Kretschmer will die sächsische Rüstungsindustrie stärken und fordert gezielte Unterstützung vom Bund. In der Opposition wird Kritik laut.
12:59 Uhr
5 min.
Sportlerball 2025 im Landkreis Zwickau: Von viel Aufregung, Gratulationen vom Chef und Wiederholungstätern
Bei der Ehrung der Mannschaft des Jahres stand einmal mehr die TSG Rubin Zwickau ganz oben auf dem Podest.
Nach einem Jahr Pause wurden am Samstagabend die Sieger der Sportlerwahl wieder in großem Rahmen bekanntgegeben. Welches sportliche Thema sich durch den Abend zog und welche Idee überraschte.
Anika Zimny
Mehr Artikel