Piwarz: Lage bei der Unterrichtsversorgung leicht verbessert

Dresden.

Die Absicherung des Schulunterrichts in Sachsen hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert. "Wir brauchen allerdings noch etwas Geduld, bis sich die Situation grundlegend geändert hat", sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Freitag. Der grundlegende Unterricht in Grundschule, Gymnasium und Förderschule könne besser abgesichert werden als im vorangegangenen Schuljahr. Verschlechtert habe sich aber die Unterrichtsversorgung in den Oberschulen und Berufsbildenden Schulen.