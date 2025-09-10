Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Ausbau der Sachsen-Franken-Magistrale ist laut einer Kleinen Anfrage auf unbestimmte Zeit gestoppt (Symbolbild)
Der Ausbau der Sachsen-Franken-Magistrale ist laut einer Kleinen Anfrage auf unbestimmte Zeit gestoppt (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Der Ausbau der Sachsen-Franken-Magistrale ist laut einer Kleinen Anfrage auf unbestimmte Zeit gestoppt (Symbolbild)
Der Ausbau der Sachsen-Franken-Magistrale ist laut einer Kleinen Anfrage auf unbestimmte Zeit gestoppt (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Pläne für Sachsen-Franken-Magistrale weiter auf Eis
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz wirtschaftlicher Vorteile bleibt der Ausbau der Sachsen-Franken-Magistrale gestoppt. Wann es weitergeht, ist offen - dabei steigen die Fahrgastzahlen deutlich.

Berlin/Leipzig.

Der Ausbau und die Elektrifizierung der Sachsen-Franken-Magistrale lohnen sich wirtschaftlich - dennoch lässt die Bundesregierung das Projekt ruhen. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Leipziger Grünen-Bundestagsabgeordneten Paula Piechotta hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Demnach wurden die Planungen für das Projekt bereits 2022 gestoppt und bislang nicht wieder aufgenommen. "Es ist derzeit offen, wann eine Aufnahme der Planungen der Sachsen-Franken-Magistrale erfolgen kann", heißt es in der Antwort. Entscheidungen dazu sollen laut Bundesregierung im Zuge der Haushalte 2025 und 2026 fallen.

Wirtschaftlich sinnvoll - politisch auf Eis gelegt

Eine Neubewertung hatte dieses Jahr ein positives Nutzen-Kosten-Verhältnis ergeben, vor allem durch höhere Prognosen im Güterverkehr. Parallel wächst auch die Nachfrage im Personenverkehr: Die Mitteldeutsche Regiobahn meldete zuletzt mehr als 10,5 Millionen Fahrgäste jährlich auf den Linien zwischen Hof und Dresden - doppelt so viele wie noch 2016. Besonders stark sei der Zuwachs zwischen Dresden, Chemnitz und Zwickau.

Bislang wurden die Planungen jedoch nicht wieder aufgenommen: Die Regierung verwies lediglich darauf, dass die Bahn die Planungen aktualisieren werde, sobald sie einen Auftrag dafür erhalte. Zugleich betont sie, eine Realisierung sei nur möglich, wenn ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Für Neu- und Ausbauprojekte bei der Bahn fehlt dem Bund in den kommenden Jahren das Geld. 

Modernisierung als Hindernis für die Zukunft?

Piechotta, Mitglied im Haushaltsausschuss, kritisierte, Bundesregierung und Bahn torpedierten den gesetzlich vorgesehenen und politisch gewollten Ausbau. Sie warf beiden vor, das Projekt nicht weiterzuplanen und zugleich Modernisierungen vorzunehmen, die einer späteren Elektrifizierung im Weg stünden.

Beispielhaft nannte ihr Büro den Umbau des Bahnhofs Rückersdorf bei Nürnberg: Dort wird derzeit barrierefrei umgebaut, obwohl eine bestehende Brücke später der Oberleitung im Weg sein könnte. Die Regierung verweist auf den begrenzten Förderzeitraum bis 2027 - die Planung erfolge daher unabhängig vom Streckenausbau.

Verkehrsader mit Symbolkraft

Die Sachsen-Franken-Magistrale erstreckt sich nach Bahn-Angaben über rund 288 Kilometer und verbindet mit den Streckenabschnitten Dresden–Hof und Leipzig–Werdau die Bundesländer Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt mit den Ländern Bayern und Baden-Württemberg. Die Trasse ist im Bundesschienenwegeausbaugesetz verankert. Der Ausbau gilt als wichtiges Projekt für bessere regionale und internationale Bahnverbindungen.

"Anstatt gegen jegliche wirtschaftliche Vernunft zu handeln, müssen Bund und Bahn unverzüglich die Pläne für Elektrifizierung und Ausbau der Strecke wieder aufnehmen", forderte Piechotta. Seit rund 140 Jahren sei die Strecke durchgängig befahrbar, die durchgängige Elektrifizierung dürfe nicht weitere 140 Jahre dauern.

Rückenwind aus Bayern

Unterstützung bekommt sie von Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter. Die Magistrale sei nicht irgendeine Strecke, sondern strukturpolitisch von großer Bedeutung, sagte der CSU-Politiker. "Es gibt meiner Ansicht nach kaum ein Projekt, das so gut zum Titel des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität passt wie die Elektrifizierung dieser Magistrale." Bernreiter betonte, Mittel aus dem Sondervermögen müssten zur Verfügung stehen - daher gebe es aus seiner Sicht für den Bund keine Ausrede.

Die Bundesregierung verweist zugleich auf die Bedeutung der Magistrale im internationalen Verkehr. Auch als Umleitung für den künftigen Ausbau Dresden–Prag wäre die Strecke wichtig, doch ohne Elektrifizierung bleiben laut Regierung zeitraubende Lokwechsel nötig. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
31.08.2025
2 min.
Grüne wollen Klarheit zu Elektrifizierung Dresden-Görlitz
Die Grünen verlangen Klarheit über die geplante Elektrifizierung der Bahnstrecke von Dresden nach Görlitz (Symbolbild).
Bleibt die seit langem geplante Elektrifizierung der Bahnverbindung von Dresden nach Görlitz auf der Strecke? Sachsen will dafür Geld aus dem Sondervermögen nutzen. Doch darf der Freistaat das?
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
28.08.2025
2 min.
Züge zwischen Zwickau und Dresden stark genutzt
Volle Züge: Auf der Sachsen-Franken-Magistrale zwischen Chemnitz und dem Vogtland sind immer mehr Menschen unterwegs (Archivbild)
Die Zahl der Bahnfahrgäste zwischen dem Vogtland und Dresden wächst. Die Züge verbinden wichtige Wirtschaftsräume und Hochschulstandorte.
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
Mehr Artikel