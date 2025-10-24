Plauen bewirbt sich für Jubiläum der Friedlichen Revolution

Bei der Friedlichen Revolution 1989 spielte auch die Stadt Plauen eine wichtige Rolle. Dort gab es die erste Großdemonstration mit rund 15.000 Menschen - zwei Tage vor der legendären Demo in Leipzig.

Plauen. Zum 40. Jahrestag der Friedlichen Revolution von 1989 will die Stadt Plauen die zentrale Gedenkveranstaltung ins Vogtland holen. "Wir sind überzeugt, dass unsere Stadt ein besonders würdiger und authentischer Ort ist, um im Jahr 2029 an die Kraft, den Mut und den Zusammenhalt der Menschen zu erinnern, die damals den Wandel friedlich herbeiführten", sagte Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU).

Bisher steht vor allem Leipzig alljährlich überregional im Fokus der Feierlichkeiten. In einem Schreiben an das Bundeskanzleramt, die sächsische Staatskanzlei und die Ostbeauftragte der Bundesregierung habe sich nun Plauen für den 40. Jahrestag als zentraler Austragungsort beworben, so Zenner.

Rund 15.000 DDR-Bürger gingen auf die Straße

Die Stadt spielte eine wichtige Rolle bei der Friedlichen Revolution. Im Vogtland kam es am 7. Oktober 1989 erstmals zu einer Großdemonstration von rund 15.000 Bürgern, bei der die DDR-Staatsmacht die Menschen gewähren ließ - zwei Tage vor dem legendären Protestzug mit mindestens 70.000 Menschen auf dem Leipziger Ring. (dpa)