Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Halle zeigte eine gute Leistung und verlor dennoch.
Halle zeigte eine gute Leistung und verlor dennoch. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Halle zeigte eine gute Leistung und verlor dennoch.
Halle zeigte eine gute Leistung und verlor dennoch. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Pokal-Aus: Halle kann Wagners Debüt nicht verderben
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Ende bleibt dem Halleschen FC nur der Stolz auf eine gute Leistung. Im DFB-Pokal ist der FC Augsburg zu stark. Trainer Schröder verteilt dennoch großes Lob.

Halle.

Der Hallesche FC hat trotz einer couragierten Leistung Sandro Wagners Debüt als Chefcoach beim FC Augsburg nicht verderben können. In einem spannenden Pokalspiel bot der Fußball-Regionalligist dem Bundesliga-Club energisch Widerstand. Doch am Ende war das Team von Trainer Robert Schröder glücklos. Der Pokaltraum ist für Halle nach dem 0:2 (0:0) nach der ersten Runde wieder vorbei. 

"Aus meiner Sicht hat man zeitweise nicht den Unterschied gesehen zwischen Regionalliga und Bundesliga. Wir hatten zwei, drei richtig klare Chancen und mit mehr Glück und Ruhe vor dem Tor hätten wir auf 1:0 stellen können", analysierte Schröder die Partie. 

Es kam aber anders für den Pokalsieger Sachsen-Anhalts. Steve Mounié (52. Minute) erlöste Augsburg mit seinem Tor vor 14.000 Zuschauern gegen den mutigen Viertliga-Club. Samuel Essende (79.) machte mit dem zweiten FCA-Tor alles klar. 

Der Pyro-Nebel aus dem Halle-Block hatte sich noch nicht verzogen, da bot sich Mounié (1. Minute) gleich die dicke Chance zur frühen Führung. Auch Wagners Nerven hätte diese sicherlich beruhigt. Wie aufgedreht hüpfte der bisherige Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann durch seine Coaching-Zone. Immer wieder gab er lautstarke Anweisungen an seine Spieler und immer wieder gingen seine Hände nach oben zum Applaus. 

Das konnte aber nur ein Zeichen der Aufmunterung und nicht des Lobes sein. Denn zwingend wirkte nicht, was der Bundesligist bei aller spielerischen Überlegenheit bot. Im Gegenteil: Halle spielte mutig und hatte Chancen. "Das war eine brutale Atmosphäre. Die hat meine Mannschaft in die Pflicht genommen", lobte Schröder auch das Publikum. 

Augsburgs Torwart verhindert Halles Führung

Torwart Finn Dahmen (11./13.) parierte reaktionsschnell gegen die HFC-Angreifer Malek Fakhro und Serhat Polat. Später war Dahmen (43.) geistesgegenwärtig per Kopfball außerhalb seines Strafraums vor Julien Damelang der Retter. Das waren die Möglichkeiten, denen Schröder nachtrauerte. Augsburg nutze die gute Chance nach dem Seitenwechsel durch Mounié. 

Die Fans dankten den Spielern des Halleschen FC für ihren Einsatz.
Die Fans dankten den Spielern des Halleschen FC für ihren Einsatz. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Die Fans dankten den Spielern des Halleschen FC für ihren Einsatz.
Die Fans dankten den Spielern des Halleschen FC für ihren Einsatz. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Die Szene ärgerte Schröder. Lautstark beschwerte er sich und sah die Gelbe Karte. Sein Assistent Sascha Prüfer wurde sogar mit Rot auf die Tribüne verwiesen. Doch Halle ließ nicht nach und hätte mit mehr Ruhe im Abschluss das Spiel auch noch einmal wenden können. Nach einem Konter machte der eingewechselte Essende mit seinem Tor alles klar. Die HFC-Fans feierten ihr Team dennoch für einen couragierten Auftritt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:34 Uhr
2 min.
Israels Armee will rund 50.000 Reservisten einberufen
Zeltlager in der Stadt Gaza. (Archivbild)
Menschenrechtsorganisationen weisen immer wieder auf die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen hin. Dennoch schreitet Israel mit Plänen zur Einnahme der Stadt Gaza weiter voran.
10:39 Uhr
2 min.
Wegen Umbau: Freizeitbad Aqua Marien im Erzgebirge schließt im September für kurze Zeit
Das Wellenbad in Sachsens größtem Erlebnisbad Aqua Marien.
Neben technischen Updates erwarten die Besucher nach der Schließzeit Neuerungen im Saunabereich – noch nicht alles ist sofort verfügbar.
Mike Baldauf
17.08.2025
3 min.
Wagners packende Augsburg-Ouvertüre: 2:0 in Halle
Augsburgs Trainer Sandro Wagner ist mit Leidenschaft bei seinem Debüt im Einsatz.
Sandro Wagner hatte seine Spieler vor dem Spiel in Halle gewarnt. Im DFB-Pokal muss der FC Augsburg beim Debüt seines Chefcoachs dann tatsächlich lange zittern.
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
15.08.2025
2 min.
Augsburg-Coach Wagner Fan von Ost-Fußball: "Saugeil"
Steht vor dem ersten Pflichtspiel mit dem FC Augsburg: Trainer Sandro Wagner.
Sandro Wagner ist heiß auf sein Debüt als Coach in Augsburg. Dass es im DFB-Pokal in Halle so weit ist, freut ihn besonders. Er macht eine Liebeserklärung an den Ost-Fußball.
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
Mehr Artikel