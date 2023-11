Polarlichter am Nachthimmel über Sachsen

Zwickau.

Polarlichter haben in der Nacht zum Montag den Himmel über Sachsen zum Leuchten gebracht. Größere Wolkenlücken hatten die Sicht begünstigt, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Auch in den nächsten beiden Nächten bestehe die Chance, die spektakulären Nordlichter am Nachthimmel zu sehen. Vor allem in Nord- und Mittelsachsen werde es in der kommenden Nacht häufig klar. "Man braucht aber Ausdauer und Geduld", sagte der DWD-Sprecher. In Südsachsen seien die Chancen hingegen wegen stärkerer Bewölkung geringer.