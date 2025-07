Polen-Beauftragter: Schutz der EU-Außengrenzen unterstützen

Seit Montag kontrolliert Polen an der Grenze zu Deutschland - auf deutscher Seite gibt es schon Kontrollen. Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung will praktikable Lösungen und mehr Offenheit.

Berlin/Finsterwalde. Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung, Knut Abraham, hält mehr Unterstützung Deutschlands für das Nachbarland beim Schutz der EU-Außengrenzen für notwendig. Es gehe darum, jenseits der Grenzkontrollen zu prüfen, was sich aus dem gemeinsamen Interesse zur Senkung der Migration ergebe, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete dem "Nordkurier". "Also dass man guckt, wie Deutschland den polnischen Außengrenzschutz gegenüber der Ukraine, Belarus und Russland unterstützen kann." Deutschland könne Polen, wenn gewollt, auch beim Schutz der Ostsee oder von kritischer Infrastruktur unterstützen.

Der polnische Grenzschutz kontrolliert seit Montag an der Grenze zu Deutschland und Litauen. Deutschland kontrolliert bereits seit Oktober 2023 stichprobenhaft an der Grenze zu Polen, um irreguläre Migration zu stoppen. Im Mai hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) intensivere Grenzkontrollen angeordnet. Darauf reagiert Polen nun. Der Polen-Beauftragte forderte praktikable Lösungen. "Da muss man natürlich über mehr Abfertigungsspuren und gemeinsame Kontrollen reden, um nicht in einen Alltag voller Grenzstaus zurückzufallen." Abraham ist ehemaliger stellvertretender Botschafter Deutschlands in Polen. (dpa)