Die Polizei durchsuchte Wohnungen nach Krawallen bei Jugend-Fußballspiel. (Symbolbild)
Die Polizei durchsuchte Wohnungen nach Krawallen bei Jugend-Fußballspiel. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Polizei durchsucht Wohnungen nach Krawallen bei Jugendspiel
Nach Ausschreitungen bei einem Junioren-Fußballspiel durchsucht die Polizei Wohnungen von Verdächtigen. Was die Ermittler dabei fanden und wie viele Personen im Fokus stehen.

Aue.

Nach gewalttätigen Ausschreitungen von Zuschauern bei einem Jugend-Fußballspiel in Sachsen hat die Polizei dutzende Wohnungen von Tatverdächtigen durchsucht. Dabei wurden Handys, verfahrensrelevante Bekleidung sowie verbotene Pyrotechnik, Farbspraydosen und Graffiti-Schablonen sichergestellt, wie die Polizei mitteilte. Festnahmen gab es keine.

Anfang Juni war ein Meisterschaftsspiel der B-Junioren zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem FSV Zwickau nach Ausschreitungen von Zuschauern abgebrochen worden. Nach Polizeiangaben waren Dutzende gewaltbereite und maskierte Personen in das Stadion eingedrungen und hatten mehrere Anhänger von Zwickau im Alter zwischen 15 und 21 Jahren durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Die Polizei ermittelt gegen 43 Tatverdächtige wegen Landfriedensbruchs. (dpa)

