Polizei entdeckt Einbrecher mit Beute hinter Verkaufstheke

Ein Dieb hat der Polizei Soest in der Nacht zum Samstag die Arbeit besonders leicht gemacht. Als die Beamten laut einer Mitteilung in der Fußgängerzone von Soest ein Modegeschäft durch die zersplitterte Glas-Eingangstür betreten hatten, fanden sie hinter der Verkaufstheke den am Boden liegenden Einbrecher sowie direkt daneben das Einbruchswerkzeug und das zurechtgelegte Diebesgut vor. Der Mann wollte sich hinter der Theke verstecken.

Zeugen hatten die Polizei zuvor wegen verdächtiger Geräusche alarmiert. Der 28 Jahre alte mutmaßliche Einbrecher ist den Angaben zufolge innerhalb kürzester Zeit zum dritten Mal polizeilich in Erscheinung getreten, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. (dpa)