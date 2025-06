Polizei ermittelt gegen DJ aus dem Erzgebirge: „Ausländer raus“- Gegröle zu „L‘amour toujours“ bei Peenefest

Wieder sorgt ein rassistischer Refrain zu dem Song „L’amour toujours“ für Ermittlungen der Polizei. Es gibt ein Video dazu - und Gäste und der DJ aus dem Erzgebirge müssen jetzt mit Konsequenzen rechnen.

Demmin/Annaberg-Buchholz. Im Netz kursiert ein Video, das für Empörung sorgt. Darin zu sehen: Ein DJ aus dem Erzgebirge legt beim Peenefest im vorpommerschen Demmin zu später Stunde „L‘amour toujours“ von Gigi D‘Agostino auf und animiert die Gäste zum Mitsingen. „Auf geht’s“, brüllt er ins Publikum - und einige Gäste lassen sich nicht zweimal bitten, kapern den Song, dichten den Refrain um und gröllen lautstark „Ausländer raus“ und „Deutschland den Deutschen“ mit. Dem DJ scheint das zu gefallen. Er schaltet den Song zeitweise stumm, damit das Gegröle besser zu hören ist, er juxt und schreit in die Menge: „Was für ein geiles Publikum heute Abend!“ Aufgenommen wurde dieses Video von der „Party total“, wie das Motto lautete, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Zugespielt wurde es der Lokalzeitung „Nordkurier“, die als erste darüber berichtete.

Kulturamtsleiterin bestätigt Echtheit des Videos

Kulturamtsleiterin Cindy Roß bestätigte dem Nordkurier gegenüber die Echtheit der Aufnahme: „Ja, das ist leider Freitagabend im Festzelt geschehen“, sagte sie der Zeitung. Der DJ aus dem Erzgebirge lege seit Jahren beim Peenefest auf, so etwas habe man absolut nicht erwartet. „Ich bin schockiert und tief erschüttert und entrüstet“, erklärte auch Bürgermeister Thomas Witkowski (CDU), nachdem ihn der Nordkurier mit den Aufnahmen konfrontiert hatte.

Demmin lädt DJ aus dem Erzgebirge für weitere Auftritte aus

„Ich kann mich als Veranstalter für diese Entgleisung nur entschuldigen“, betont Thomas Witkowski. „Ein solcher Auftritt ist nicht im Sinne der Stadt. Und wir betrachten dieses Video als absolut schädigend für den Ruf unserer Hansestadt – gerade mit Blick auf unsere Geschichte und den Naziaufmarsch.“ Das Peenefest sei ein Fest unter Freunden, wo alle willkommen sind: „Das haben wir 32 Jahre lang so gehalten, und so soll es auch in Zukunft bleiben“, so der Bürgermeister. „Wir werden das mit dem Künstler auswerten – aber ich kann schon einmal versichern, dass er in Demmin in Zukunft keinen Auftritt mehr bekommen wird.“

Das Peenefest ist eines der größten Stadtfeste in der Region Mecklenburgische Seenplatte. Demmin wirbt dabei auch für Weltoffenheit: Vertreter aus den Partnerstädten Porta Westfalica, Lünen, dem polnischen Bobolice und dem niederländischen Hanzezangers feiern alljährlich dieses Voksfest mit.

Die Polizei ermittelt wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung

Seit Herbst 2023 wird der Song „L‘amour toujours“ von Gigi D‘Agostino regelmäßig bei Festen oder in Discos genutzt, um ausländerfeindliche Parolen mitzugrölen. Die Polizei ermittelt nun nach dem Peenefest in Demmin gegen bisher unbekannte Partygäste und gegen den DJ wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung. Der Polizei liege das entsprechende Videomaterial dazu vor, hießt es in einer Pressemitteilung. „Die Polizei steht in engem Austausch mit der Hansestadt Demmin, um die Vorkommnisse bei dem Peenefest aufzuklären.“ Das Videomaterial und Zeugenaussagen sollen nun ausgewertet werden. Die Polizei bittet Partygäste, die genau diese Szene in den frühen Morgenstunden beim Peenefest ebenfalls gefilmt haben, das Video der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zur Verfügung zu stellen.

Auf eine telefonische Anfrage der „Freien Presse“ mit der Bitte um eine Stellungnahme zu dem Vorfall hat der DJ aus dem Erzgebirge bislang nicht reagiert. (juerg)