Polizei: Ermittlungsgruppe zu Schlägerei vor Görlitzer Disco

Görlitz.

Nach einer Schlägerei mit acht Verletzten vor einer Diskothek in Görlitz hat die Polizei eine eigene Ermittlungsgruppe gebildet. Die Beamten sollen das Geschehen in der Nacht zum Samstag nachvollziehen und weiter aufklären, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gesucht würden Zeugen, Videos sowie weitere mögliche Geschädigte, die sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet hatten. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Landfriedensbruchs.