Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mehr als 1.000 Cannabis-Pflanzen und etwa 100.000 Euro Bargeld wurden sichergestellt. (Symbolbild)
Mehr als 1.000 Cannabis-Pflanzen und etwa 100.000 Euro Bargeld wurden sichergestellt. (Symbolbild) Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Mehr als 1.000 Cannabis-Pflanzen und etwa 100.000 Euro Bargeld wurden sichergestellt. (Symbolbild)
Mehr als 1.000 Cannabis-Pflanzen und etwa 100.000 Euro Bargeld wurden sichergestellt. (Symbolbild) Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Sachsen
Polizei findet Cannabis-Plantage mit tausend Pflanzen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 1.000 Cannabis-Pflanzen und eine große Menge an Bargeld finden Beamten bei Durchsuchungen in Nordsachsen. Aber das ist noch nicht alles.

Torgau.

Bei Durchsuchungen im Landkreis Nordsachsen hat die Polizei eine verbotene Cannabis-Plantage entdeckt. Mehr als 1.000 Cannabis-Pflanzen und etwa 100.000 Euro Bargeld wurden laut der Polizei dabei sichergestellt. Bereits am Freitag wurden fünf Objekte durchsucht, bei denen nach Ermittlungen der Verdacht gegen vier tatverdächtige Männer wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz bestand. 

Neben dem Cannabis und dem Bargeld wurde demnach auch Pyrotechnik gefunden. Die Männer wurden zunächst verhaftet, später aber wieder freigelassen. Weil die Polizei am Freitag nicht alles sicherstellen konnte, gingen die Maßnahmen vor Ort am Montag weiter. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
1 min.
Bisher 23 Cannabis-Clubs genehmigt
Im vergangenen Jahr erntete nur ein Verein in Sachsen Cannabis. (Symbolbild)
In Sachsen kommen Cannabis-Clubs relativ langsam in Gang. Das hat mehrere Gründe.
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
14.11.2025
3 min.
Studie zu Cannabis: Steigender Konsumtrend
Laut Studie rauchte eine große Mehrheit der Cannabis-Konsumenten Joints. (Symbolbild)
Im April letzten Jahres wurde Cannabis teilweise legalisiert. Eine Studie hat sich mit dem Konsumverhalten im vergangenen Jahr befasst. Macht sich die neue Gesetzeslage bemerkbar?
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
18:28 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.11.2025
 12 Bilder
Eine Frage der Kopfbedeckung
18:14 Uhr
2 min.
Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul
Die Ermittlungen über die Ursache für die Todesfälle halten an.
Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Vater, Mutter und beide Kinder sterben nach einem Sightseeing-Tag. Es gibt mehrere Festnahmen.
Mehr Artikel