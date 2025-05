Polizei findet Leiche in See bei Leipzig - Bergung läuft

Ein Freizeittaucher entdeckt einen leblosen Körper in einem See bei Leipzig und alarmiert die Polizei. Die Einsatzkräfte orten den Körper, doch die Bergung gestaltet sich schwierig.

Leipzig.

Nachdem ein privater Taucher am Wochenende einen leblosen Körper am Grund des Cospudener See im Süden Leipzigs entdeckt hat, hat die Polizei den Leichnam geortet. Die Bergung sei jedoch schwierig, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit.