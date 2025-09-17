Polizei kontrolliert Auto und schnappt Diebestrio

Polizisten kontrollieren nachts im Kreis Bautzen ein Auto ohne Kennzeichen. Im Wageninneren wartet auf die Beamten eine Überraschung.

Haselbachtal. Die Polizei hat in Haselbachtal (Landkreis Bautzen) drei mutmaßliche Diebe auf frischer Tat ertappt. Bei einer nächtlichen Kontrolle entdeckten die Beamten einen gestohlenen Zigarettenautomaten in einem Auto, wie die Polizei Görlitz mitteilte. Die Beamten kontrollierten den Wagen demnach, weil er kein Kennzeichen hatte. In dem Auto fanden sie neben dem Automaten auch Werkzeug, etwa einen Winkelschleifer, wie es hieß.

Der Zigarettenautomat war zuvor vor einer Gaststätte seiner Halterung geflext worden. Der 23 Jahre alte Autofahrer sowie ein 18- und ein 25-jähriger Mitfahrer gaben laut Polizei die Tat zu und wurden zur Dienststelle gebracht. Der Automat hat ohne Inhalt einen Wert von etwa 2.000 Euro. Wie hoch die Beute gewesen wäre, ist noch unklar. (dpa)