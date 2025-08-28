Polizei kontrolliert wegen Drogen und Alkohol am Steuer

Drogenerkennung im Straßenverkehr ist ein wichtiges Thema für die Polizei. In Ostsachsen wurden Beamte bei zwei Großkontrollen fortgebildet. Es gab einige Verstöße.

Bautzen. Wie erkennt man, ob Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer womöglich unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen? Das hat die Polizei in Ostsachsen bei zwei Großkontrollen geübt. Die Aktion galt der Fortbildung von rund 40 Polizistinnen und Polizisten, wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte.

An der B96 in Bautzen und an der B6 in Markersdorf wurden zwei Kontrollpunkte eingerichtet. Speziell geschulte Beamte leiteten ihre Kolleginnen und Kollegen an, wie bei der Drogenerkennung im Straßenverkehr vorzugehen ist. Den Angaben zufolge lassen sich etwa mit Hilfe von Drogentests oder Verhaltenstests erkennen, ob ein Fahrer berauscht ist.

Nach Angaben der Polizei vom Nachmittag wurden insgesamt 426 Fahrzeuge und mehr als 500 Personen kontrolliert. Das Ergebnis: Zehn Straftaten und 39 Ordnungswidrigkeiten – darunter etwa Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Verstöße gegen das Waffengesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (dpa)