Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei hat in Ostsachsen auf Drogen und Alkohol im Straßenverkehr kontrolliert.
Die Polizei hat in Ostsachsen auf Drogen und Alkohol im Straßenverkehr kontrolliert. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Die Kontrolle war als Schulung für Beamte gedacht.
Die Kontrolle war als Schulung für Beamte gedacht. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Die Polizei hat in Ostsachsen auf Drogen und Alkohol im Straßenverkehr kontrolliert.
Die Polizei hat in Ostsachsen auf Drogen und Alkohol im Straßenverkehr kontrolliert. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Die Kontrolle war als Schulung für Beamte gedacht.
Die Kontrolle war als Schulung für Beamte gedacht. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Polizei kontrolliert wegen Drogen und Alkohol am Steuer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drogenerkennung im Straßenverkehr ist ein wichtiges Thema für die Polizei. In Ostsachsen wurden Beamte bei zwei Großkontrollen fortgebildet. Es gab einige Verstöße.

Bautzen.

Wie erkennt man, ob Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer womöglich unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen? Das hat die Polizei in Ostsachsen bei zwei Großkontrollen geübt. Die Aktion galt der Fortbildung von rund 40 Polizistinnen und Polizisten, wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte.

An der B96 in Bautzen und an der B6 in Markersdorf wurden zwei Kontrollpunkte eingerichtet. Speziell geschulte Beamte leiteten ihre Kolleginnen und Kollegen an, wie bei der Drogenerkennung im Straßenverkehr vorzugehen ist. Den Angaben zufolge lassen sich etwa mit Hilfe von Drogentests oder Verhaltenstests erkennen, ob ein Fahrer berauscht ist. 

Nach Angaben der Polizei vom Nachmittag wurden insgesamt 426 Fahrzeuge und mehr als 500 Personen kontrolliert. Das Ergebnis: Zehn Straftaten und 39 Ordnungswidrigkeiten – darunter etwa Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Verstöße gegen das Waffengesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:16 Uhr
2 min.
Gemeinde klagt gegen Nationalpark Sächsische Schweiz
Die Bastei ist ein beliebtes Ziel bei Touristen. (Archivbild)
Nach jahrelanger Unterbrechung wird die Klage gegen den Nationalpark Sächsische Schweiz erneut verhandelt. Die Gemeinde Lohmen kritisiert die Verordnung.
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
07.08.2025
2 min.
Zu schwer für Brücke? - Polizei kontrolliert in Bad Schandau
Für die Brücke in Bad Schandau gilt ein 7,5-Tonnen-Limit.
Die beschädigte Elbbrücke in Bad Schandau darf nur von Fahrzeugen befahren werden, die höchstens 7,5 Tonnen wiegen. Nach Hinweisen auf Verstöße schaut die Polizei jetzt ganz genau hin.
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel