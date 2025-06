Polizei: Mann überfällt mit 3,86 Promille Apotheke

In Zwickau soll ein Mann mit 3,86 Promille Alkohol eine Apotheke überfallen haben. Es ist nicht sein einziges mutmaßliches Vergehen an diesem Tag.

Zwickau.

In Zwickau soll ein 23-Jähriger mit 3,86 Promille Alkohol eine Apotheke überfallen haben. Der Mann habe dabei am Donnerstagnachmittag mehrere Medikamente erbeutet, so die Polizei. Von den beiden Angestellten forderte er demnach das Medikament Oxycodon, ein starkes Schmerzmittel. Dabei hielt er ein Messer in der Hand, das er aber nicht erhob, wie es hieß.