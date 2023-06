Polizei: "Massive Ausschreitungen" im Leipziger Süden

Die Leipziger Polizei hat nach gewalttätigen Auseinandersetzungen bei einer Demonstration von "massiven Ausschreitungen" im Leipziger Süden gesprochen. Es hätten rund 1500 Teilnehmer an der Demonstration auf der Karl-Liebknecht-Straße teilgenommen, erklärte Polizeisprecher Olaf Hoppe in einem Videostatement am Samstagabend. "Darunter nach unser Einschätzung ein Drittel davon gewaltgeneigt oder gewaltsuchend." Zunächst war von 1000 Teilnehmern die Rede - angemeldet waren 100.

Zahlreiche Teilnehmer seien vermummt gewesen, so Hoppe. Dem Versammlungsleiter sei es nicht gelungen, die Auflagen für die Demonstration durchzusetzen. Laut Hoppe wurden die Beamten mit Steinen, Pyrotechnik und anderen Gegenständen beworfen, mehrere Polizisten wurden verletzt. Mehrere Wasserwerfer seien zwar in Stellung gebracht worden, aber nicht zum Einsatz gekommen. Die Lage am Abend sei "ruhig, aber angespannt". Die Straftaten stellten schweren Landfriedensbruch dar, sagte Hoppe. Es gebe daher verschiedene Maßnahmen der Polizei.

Bundesweit war in linken Kreisen zu Solidaritätsdemonstrationen in Leipzig mobilisiert worden. Anlass ist das Urteil gegen Lina E. und drei Mitangeklagte wegen Überfällen auf vermeintliche oder tatsächliche Neonazis. Eine weitere Demonstration war zuvor verboten worden. (dpa)