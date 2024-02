Polizei nimmt mutmaßlichen Drogenhändler fest

Dresden. Die Dresdner Polizei hat einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Nach Erlass eines Haftbefehls sitzt der 28 Jahre alte Mann seit dem Wochenende in Untersuchungshaft, teilte die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mit.

Beamte hatten ihn am Donnerstagabend in der Dresdner Altstadt kontrolliert und dabei 20 Gramm Crystal in den Taschen des Mannes gefunden. Daraufhin wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Dort seien noch einmal 50 Gramm Crystal und Bargeld in einer niedrigen vierstelligen Höhe gefunden worden, hieß es.

Crystal kennt man in der Szene auch als Meth, Ice oder Crank. Der Stoff wird meist geschnupft und macht nach Angaben von Experten extrem schnell abhängig - oft schon nach dem ersten Konsum. Crystal kann auch zu Herzversagen führen, vor allem aber löst die synthetische Droge Psychosen und Hirnschäden aus. (dpa)