Polizei nimmt vorbestraften Dynamo-Randalierer fest

Dresden.

Mehr als zwei Jahre nach den bisher schwersten Ausschreitungen von Fußball-Chaoten in Dresden hat die Polizei am Donnerstag einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Der 25-Jährige sei bereits einschlägig vorbestraft und per Haftbefehl gesucht worden, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit. Ihm wird unter anderem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.