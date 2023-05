Polizei räumt Barrikade bei Soli-Demo für Lina E.

Die Polizei hat am Mittwochabend bei der Solidaritätsdemonstration für die verurteilte Lina E. eine Barrikade geräumt. Diese hatten Demonstranten auf einer Straßenkreuzung in der Nähe des Lene-Voigt-Parks mit Bauabsperrungen und dem Inhalt von Glascontainern errichtet. Dabei kam laut einer dpa-Reporterin auch ein Räumpanzer zum Einsatz. Auch ein Wasserwerfer stand bereit. Im Park selbst, wo die Versammlung stattfand, hatte sich die Situation dagegen am späten Abend etwas beruhigt. Nachdem Flaschen und Pyrotechnik auf die Beamten geworfen worden war, war die Versammlung dort um 21.40 Uhr beendet worden.

Die 28-jährige Lina E. war am Mittwoch zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht in Dresden sprach die aus Kassel stammende Studentin wegen mehrerer Angriffe auf Rechtsextreme der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung schuldig. Drei mitangeklagte Männer erhielten Strafen zwischen zwei Jahren und fünf Monaten sowie drei Jahren und drei Monaten. Der Haftbefehl gegen Lina E. wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Für den kommenden Samstag mobilisiert die linksradikale Szene überregional zu einem großen "Tag X" nach Leipzig. Die Polizei befürchtet Ausschreitungen und bereitet einen Großeinsatz vor. (dpa)