Polizei stellt bewaffneten Ladendieb

Wenn ein Ladendieb Waffen bei sich trägt, ist Gefahr in Verzug. In Görlitz konnten Bundespolizisten die Lage entschärfen.

Görlitz.

Bundespolizisten haben einen bewaffneten Ladendieb auf dem Görlitzer Bahnhof ergriffen. Nach Angaben der Polizei hatte der 28-Jährige zuvor in zwei Geschäften im Stadtgebiet gestohlen. Zunächst habe er in einem Laden vier Sportschuhe im Wert von etwa 320 Euro entwendet und kurz darauf in einem anderen Geschäft diverse Kleidungsstücke für rund 160 Euro ohne Bezahlung mitgenommen, hieß es. Auf seiner Flucht hätten Zeugen bemerkt, dass der Mann ein Messer in der Hand trug.