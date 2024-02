Polizei stellt mutmaßliche Bärlauch-Diebe

Leipzig. Die Polizei hat im Leipziger Auwald drei Frauen und zwei Männer gestellt, die an verschiedenen Orten des Waldstückes unerlaubt fast 50 Kilogramm Bärlauchwurzeln ausgegraben haben sollen. Die Betroffenen im Alter von 31 bis 51 Jahren erhielten wegen eines Verstoßes gegen das sächsische Waldgesetz eine Ordnungswidrigkeitsanzeige und einen Platzverweis für drei Tage, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Montag mit. Eine Frau müsse sich zusätzlich wegen einer falschen Namensangabe verantworten. Die mutmaßlichen Bärlauch-Diebe wurden am vergangenen Samstag aufgegriffen.

Bärlauch gilt als sehr wohlschmeckende und gesunde Pflanze, darf aber trotzdem nicht einfach in großen Mengen geerntet werden. Laut Waldgesetz ist in Sachsen eine kleine Erntemenge in der Größe eines Handstraußes für den Eigenbedarf erlaubt. (dpa)