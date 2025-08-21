Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In einem Mehrfamilienhaus in Augustusburg hat die Polizei Cannabis und Waffen sichergestellt. (Symbolbild)
In einem Mehrfamilienhaus in Augustusburg hat die Polizei Cannabis und Waffen sichergestellt. (Symbolbild)
Sachsen
Polizei stellt Waffen und Drogen in Augustusburg sicher
Ein vermeintlicher Rettungseinsatz hat erhebliche Folgen für einen 43-Jährigen in Augustusburg. Bei ihm in der Wohnung und im Keller fand die Polizei Cannabis und Waffen.

Augustusburg.

Bei einer Durchsuchung in Augustusburg (Landkreis Mittelsachsen) hat die Polizei etwa eineinhalb Kilogramm Cannabis sowie Waffen entdeckt. Zunächst war die Feuerwehr wegen eines möglichen Rettungseinsatzes zu der Wohnung gerufen worden, wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte. Die Helfer trafen dort niemanden an, doch fielen den Kameraden mehrere Cannabispflanzen auf. Daraufhin wurde die Wohnung und der dazugehörige Keller durchsucht. 

Neben dem Cannabis fanden die Ermittler eine kleine Indoor-Plantage und mehrere Schreckschusswaffen. Im Keller des 43-jährigen deutschen Tatverdächtigen entdeckten sie zudem ein Dutzend größtenteils historische Waffen. Gegen den Mann wird nun weiter ermittelt, so die Polizei. (dpa)

