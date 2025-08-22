Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Polizei stoppt Drogenhandel im Leipziger Spätverkauf (Symbolbild).
Polizei stoppt Drogenhandel im Leipziger Spätverkauf (Symbolbild). Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Polizei stoppt Drogenhandel im Leipziger Spätverkauf (Symbolbild).
Polizei stoppt Drogenhandel im Leipziger Spätverkauf (Symbolbild). Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Sachsen
Polizei stoppt Drogenhandel im Leipziger Spätverkauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit längerem sollen in einem Kiosk in Leipzig Drogen verkauft worden sein. Bei einer Durchsuchung wird die Polizei fündig. Der Spätverkauf ist nun geschlossen.

Leipzig.

In einem Kiosk in Leipzig sind neben Getränken und Snacks auch zahlreiche Drogen über den Ladentisch gegangen. Nach Hinweisen auf einen regen Drogenhandel wurde der Spätverkauf durchsucht, wie die Polizei mitteilte. Etwa 130 Gramm Heroin, jeweils etwa 70 Gramm Marihuana, Haschisch, Methamphetamin, allesamt in fertigen Konsumeinheiten verpackt, sowie rund 300 verschreibungspflichtige Tabletten wurden sichergestellt. Das Gewerbeamt versiegelte das Objekt. Die Ermittlungen wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dauern an. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
13:29 Uhr
1 min.
Kiloweise Meth und Koks in Erfurter Garage entdeckt
Mehrere Kilogramm Methamphetamin haben Ermittler bei Durchsuchungen Mitte August in Erfurt entdeckt.
In einer Erfurter Garage stoßen Beamte auf ein Lager mit den aufputschenden Substanzen. Die Ermittlungen, die zu dem Fund führten, laufen auch über eine Spezialgruppe.
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
08.08.2025
2 min.
Nach Überfällen auf Spielotheken: Mutmaßliche Räuber gefasst
Vier Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. (Symbolbild)
Die Polizei ist mutmaßlichen Serienräubern in der Glücksspielszene auf die Spur gekommen. Nun wird geprüft, für welche Straftaten sie sich verantworten müssen.
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
Mehr Artikel