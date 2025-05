Polizei sucht 13 Hooligans nach Taxi-Angriff in Rostock

Hansa-Fans umringen vor einem Heimspiel gegen Dresden ein Taxi. Darin sitzen drei Dresden-Fans. Es wird ungemütlich. Die Polizei hat Fotos von den mutmaßlichen Tätern.

Rostock.

Die Polizei fahndet öffentlich mit Fotos nach 13 Hansa-Fans, die am 22. Februar vor der Partie Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden ein Taxi mit drei gegnerischen Anhängern angegriffen haben sollen. Die Gesuchten gehörten einem Marsch der Rostocker Fanszene an und sollen das Taxi zunächst an der Weiterfahrt gehindert haben, wie die Polizei mitteilte. Vermummte Täter hätten das Fahrzeug dann attackiert, dessen mit Drohungen eingeschüchterter Fahrer die Türverriegelung öffnete.