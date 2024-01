Polizei sucht Helfer für sächsische Sicherheitswacht

Chemnitz.

Die Polizei in Chemnitz sucht für die sächsische Sicherheitswacht nach ehrenamtlichen Helfern. Gefragt seien zuverlässige und engagierte Mitarbeiter, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mit. Eingesetzt werden sollen die Helfer etwa in den Revieren Chemnitz, Freiberg, Mittweida, Marienberg und Stollberg.