Polizei sucht nach Verletztem und findet kiloweise Drogen

Als die Polizei wegen eines Streits in die Leipziger Südvorstadt gerufen wird, entdeckt sie Blutspuren. In einer Wohnung stößt sie kurz darauf auf etwas anderes als gedacht.

Leipzig.

Die Polizei hat in Leipzig auf der Suche nach einem Verletzten in dessen Wohnung mehrere Kilogramm Betäubungsmittel entdeckt. Am Samstagnachmittag sind die Beamten wegen einer körperlichen Auseinandersetzung in die Südvorstadt gerufen worden, wie die Polizei mitteilte.

Vor einem Gebäude fanden sie Blutspuren und betraten anschließend die Wohnung eines 31-Jährigen, den sie in einer hilflosen Lage vermuteten. Dort seien sie statt auf den Mann auf eine größere Menge Drogen gestoßen - darunter Marihuana, Haschisch und Kokain sowie typische Utensilien für den Drogenhandel.

Kurz darauf stellte sich heraus, dass der 31-Jährige sich zuvor selbstständig in ein Krankenhaus begeben hatte, nachdem er in eine Auseinandersetzung mit einem 37-Jährigen geraten war. Bei dem Streit war der 31-Jährige den Angaben nach mit einem Gegenstand verletzt worden. Der Angreifer flüchtete vom Tatort. Der verletzte Mann wird aktuell im Krankenhaus behandelt. Gegen ihn ermittelt die Polizei auf Grundlage des Drogenfunds. (dpa)