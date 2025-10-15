Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Leipzig ist ein Polizeigebäude beschädigt worden - wenig später wurde ein Tatverdächtiger gefasst. (Symbolbild)
In Leipzig ist ein Polizeigebäude beschädigt worden - wenig später wurde ein Tatverdächtiger gefasst. (Symbolbild)
Polizeigebäude in Leipzig beschädigt - Verdächtiger gefasst
Kurz nach Mitternacht wird ein Polizeigebäude beschmiert. Auch Fensterscheiben werden beschädigt. Es gibt zwei Verdächtige - einer wird gefasst.

Leipzig.

Zwei Personen sollen in der Nacht auf Mittwoch in Leipzig ein Polizeigebäude beschmiert und beschädigt haben. Ein 24-Jähriger wurde kurz danach gefasst, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten bemerkten den Angaben zufolge kurz nach Mitternacht, dass zwei Personen an der Fassade der Außenstelle des Polizeireviers Leipzig-Südwest in der Weißenfelser Straße Graffiti anbrachten. Zudem seien mehrere Fensterscheiben beschädigt worden. 

Bei der anschließenden Fahndung seien die Polizisten auf zwei Radfahrer aufmerksam geworden, von denen einer sofort geflüchtet sei. Bei dem anderen habe sich ein Tatverdacht ergeben. Er sei bereits wegen politisch motivierter Straftaten polizeibekannt. Der polizeiliche Staatsschutz der Polizeidirektion Leipzig hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (dpa)

