Polizeiposten in Sachsens einziger Waffenverbotszone

Die Eisenbahnstraße in Leipzig ist ein Kriminalitätsschwerpunkt und seit sieben Jahren Sachsens einzige Waffenverbotszone. Doch die Zone soll aufgehoben werden und es gibt einen ersten Schritt dahin.

Leipzig.

Die einzige Waffenverbotszone in Sachsen rund um die Leipziger Eisenbahnstraße bekommt nun einen Polizeiposten. Von diesem Mittwoch (25. Juni) an werden drei Beamte vom Montag bis Donnerstag als Ansprechpartner vor Ort sein, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Außenstelle vom Polizeirevier Leipzig-Zentrum ist ein zentraler Bestandteil eines Maßnahmenplans der Stadt Leipzig zur endgültigen Abschaffung der Waffenverbotszone in der Straße.