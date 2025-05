Polizeitaucher suchen Leiche in See bei Leipzig

Ein privater Taucher macht eine ungewöhnliche Entdeckung am Grund eines Sees bei Leipzig. Ob es sich um eine Leiche handelt, sollen nun Polizeitaucher klären.

Leipzig.

Die Polizei geht Hinweisen auf einen möglichen Leichenfund am Cospudener See im Süden Leipzigs nach. Ein privater Taucher hatte die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem er am Sonntag einen leblosen Körper am Grund des Sees gesehen haben will, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Seit dem Montagmorgen seien Polizeitaucher im Einsatz. Eine Leiche sei bis zum späten Mittag aber noch nicht geborgen worden, hieß es.