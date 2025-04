Polizisten bei Festnahme verletzt - Beamter im Krankenhaus

Ein 39-Jähriger wehrte sich bei seiner Festnahme so sehr, dass einer der beteiligten Polizisten im Krankenhaus behandelt werden musste.

Leipzig.

Bei einer Festnahme in Leipzig hat ein 39-Jähriger heftige Gegenwehr geleistet und dabei drei Polizisten verletzt. Einer der Beamten musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte waren demnach am frühen Samstagabend in den Stadtteil Thekla gerufen worden, weil dort laut Zeugenhinweisen ein Mann laut herumschrie.