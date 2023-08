Polizisten in Dresden angegriffen: Einsatz von Pfefferspray

Dresden.

Zwei Polizisten sind in Dresden bei der Suche nach einem Unfallverursacher attackiert und leicht verletzt worden. Ein Auto war am Mittwochmorgen gegen ein anderes gestoßen und danach weiter gefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizisten suchten den mutmaßlichen Fahrer am Nachmittag an seiner Wohnanschrift, einem Mehrfamilienhaus, auf.