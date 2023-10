Pony stürzt in Keller: Feuerwehreinsatz im Landkreis Görlitz

Hainewalde.

Ein Pony ist im Landkreis Görlitz eine Kellertreppe hinuntergestürzt. Die Feuerwehr befreite das Tier schließlich aus seiner Notlage auf einem Ponyhof in Hainewalde, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle am Montag mitteilte. Die Feuerwehr Hainewalde forderte am Montagmorgen zusätzlich die Feuerwehr Großschönau zur Unterstützung an, da sich die Rettung des Ponys schwierig gestaltete. Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz beendet. Ob das Pony verletzt wurde, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. (dpa)