Poropat kehrt als Sportdirektor zu Syntainics MBC zurück

Der deutsche Pokalsieger begrüßt einen alten Bekannten. Der neue Sportdirektor soll bis Ende des Jahres die MBC-Geschäfte komplett übernehmen.

Weißenfels. Mit der Rückkehr von Silvano Poropat kann Basketball-Bundesligist Syntainics MBC sportlich einen Coup verkünden. Bei der Neustrukturierung der MBC-Führungsebene wird der langjährige Cheftrainer neuer Sportdirektor beim deutschen Pokalsieger. Nach dem Ausscheiden des geschäftsführenden Gesellschafters Martin Geissler am 31. Dezember 2025 soll der Club künftig von zwei Personen geführt werden. Gesucht wird noch ein kaufmännischer Geschäftsführer.

"Mit Silvano Poropat konnten wir unseren absoluten Wunschkandidaten für die sportliche Führung verpflichten. Silvano ist ein erfahrener und europaweit anerkannter Basketballfachmann, der noch dazu die Liga und – noch viel wichtiger – die Möglichkeiten hier am Standort Weißenfels allerbestens kennt. Gemeinsam mit Silvano und Headcoach Marco Ramondino werde ich noch den Kader für die neue Saison zusammenstellen", sagte Geissler und ergänzte: "Alles in allem bin ich beruhigt, dass ich meine Nachfolge in bewährte Hände geben kann."

Unbefristeter Vertrag

Poropat gab seine Zusage laut MBC-Mitteilung für ein unbefristetes Engagement. Er wird seine Tätigkeit Anfang August in Weißenfels aufnehmen und die Mannschaft ins alljährliche Trainingslager nach Zrece (Slowenien) begleiten. Bis zum Jahresende wird der 54-jährige Kroate die Verantwortung Schritt für Schritt von Geissler übernehmen.

Poropat hatte als Headcoach eine Ära im Weißenfelser Basketball geprägt. Von 2011 bis 2021 war er mit Unterbrechungen als Trainer der Wölfe tätig. Auf Anhieb gelang ihm 2012 in der ProA der Wiederaufstieg in die Bundesliga. In der Saison 2013/14 führte der Kroate den MBC auf den neunten Tabellenplatz und wurde zum "Trainer des Jahres" gewählt. Nach seinem Abschied im Dezember 2015 kehrte er im Januar 2019 zurück und schaffte mit dem Team den Klassenerhalt. Eine zweite Rückkehr gab es im Februar 2020. In der schwierigen Saison während der Corona-Pendemie 2020/21 führte er die Wölfe auf den 15. Platz. (dpa)