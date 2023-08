Positives Echo für "Steigerlied goes Klassik"

Dresden. Eine neue Klassik-Adaption des "Steigerlieds" erzielt auf Youtube positive Reaktionen. "Ein Meisterwerk! Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper!", schrieb am Wochenende einer der Nutzer, andere kommentieren den Clip mit "Hervorragend arrangiert und gespielt, bravi!" oder "Mein Erzgebirge, meine Heimat, Glück Auf!"

Die von der Jungen Philharmonie Augustusburg unter Leitung von Pascal Kaufmann eingespielte "Fantasie über die Melodie des Steigerliedes" ist der Auftakt einer Reihe, bei der das Bergmannslied in verschiedenen Stilen vorgestellt werden soll: klassisch, jazzig, volkstümlich, als Blues oder auch in der Interpretation eines Kinderchores. Der erste Clip ist seit Samstag online und zählte bis Sonntagvormittag mehr als 2600 Aufrufe.

Das Steigerlied gehört seit dem Frühjahr zum immateriellen Kulturerbe und gilt vielen in Sachsen und besonders im Erzgebirge als heimliche Hymne. Das Projekt von "So geht sächsisch" soll nach Angaben der Staatskanzlei zeigen, wie lebendig dieses Erbe in Sachsen auch heute noch ist und wie unterschiedlich, modern und zuweilen auch innovativ der ehrwürdige Bergmannsmarsch klingen kann. (dpa)