Post Covid und chronische Fatigue: Landtags-Fraktionen wollen Los tausender Betroffener in Sachsen verbessern

Sachsen
Laut einem parteiübergreifend angenommenen Antrag sollen unter anderem spezielle Behandlungszentren entstehen und Ärzte besser geschult werden. Was davon umgesetzt werden kann, bleibt vage.
In Sachsen soll die Versorgungslage für Menschen, die an Post Covid oder Long Covid leiden, substanziell verbessert werden. Ein Antrag dazu von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, SPD und Linken ist am Mittwoch im Landtag einstimmig beschlossen worden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.