Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Potsdam Royals setzten sich erneut im Finale gegen die Dresden Monarchs durch.
Die Potsdam Royals setzten sich erneut im Finale gegen die Dresden Monarchs durch. Bild: Robert Michael/dpa
Die Potsdam Royals setzten sich erneut im Finale gegen die Dresden Monarchs durch.
Die Potsdam Royals setzten sich erneut im Finale gegen die Dresden Monarchs durch. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Potsdam Royals holen deutsche Meisterschaft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tausende Fans feiern im German Bowl ein Football-Spektakel. In einer Neuauflage des Vorjahresfinals setzt sich erneut der Favorit durch.

Dresden.

Die Potsdam Royals sind erneut deutscher Meister im American Football. Die Brandenburger gewannen den 46. GFL Bowl durch ein 33:23 gegen die Lokalmatadoren der Dresden Monarchs und holten ihren dritten Titel nacheinander. Rund 20.000 Fans sorgten bei der Neuauflage des Vorjahresfinals für eine herausragende Kulisse im Rudolf-Harbig-Stadion. Die Sachsen verpassten ihre zweite Meisterschaft nach 2021. 

Fünf Touchdowns bis zur Halbzeit

Potsdam erwischte einen herausragenden Start und Wide Receiver Emanuel Bakare lief über 70 Yards in die Endzone der Monarchs. Zweimal legte der Favorit vor - zweimal glichen die Monarchs aus. Kurz vor der Halbzeit bediente Dresdens Quarterback Justin Miller seinen Mitspieler mustergültig und die Monarchs gingen erstmals mit 23:16 in Führung. 

Ein Duell auf Augenhöhe zwischen den Potsdam Royals und den Dresden Monarchs.
Ein Duell auf Augenhöhe zwischen den Potsdam Royals und den Dresden Monarchs. Bild: Robert Michael/dpa
Ein Duell auf Augenhöhe zwischen den Potsdam Royals und den Dresden Monarchs.
Ein Duell auf Augenhöhe zwischen den Potsdam Royals und den Dresden Monarchs. Bild: Robert Michael/dpa

Nach einem punktlosen dritten Viertel zogen die Potsdamer mit einem Touchdown in der Schlussviertelstunde wieder gleich. Zehn Minuten vor Spielende war der Ausgang der Partie beim 23:23 völlig offen. Mit einem herausragenden Tochdown-Pass sorgte Royals-Quarterback Xeaiver Bullock für die Vorentscheidung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
29.09.2025
2 min.
Bad Bunny übernimmt Halbzeit-Show beim Super Bowl
Bad Bunny wird der Star der Halbzeit-Show des Super Bowl am 8. Februar. (Archivbild)
Sie gilt als die größte Bühne der Welt, die Halbzeit-Show des Super Bowl. Im kommenden Endspiel der Football-Saison wird der Sänger Bad Bunny die Show gestalten.
16:30 Uhr
5 min.
Roggenstum: Tradition im Vogtland nach 40 Jahren wiederbelebt
Höhepunkt der Kirmes in Breitenfeld war die Aufführung des Volksstückes „Auf der Brautschau“ - hier eine Szene mit Ute Rill (links) und Denise Kitscha.
Zur Kirmes in Breitenfeld wurde am Samstag an das gemeinsame Spaßhaben wie vor Jahrzehnten erinnert - ein Volltreffer, der fortgesetzt wird.
Eckhard Sommer
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
26.09.2025
2 min.
Football-Legende Manning: Kane könnte es in NFL schaffen
Bayern-Torjäger Harry Kane ist American-Football-Fan - Kickt er irgendwann sogar selbst den Ball in der NFL?
Harry Kane schießt für den FC Bayern Tore wie am Fließband. Könnte es der Superstürmer aber auch als Kicker in der NFL schaffen? Eine Super-Bowl-Legende äußert sich nun dazu.
16:30 Uhr
1 min.
Treuen: Diebe gehen an Autos auf Beutezug
In Treuen sucht die Polizei nach Kennzeichendieben.
Auf einem Firmengrundstück haben abgestellte Autos das Interesse von Dieben geweckt. Etwas daran war offenbar besonders verlockend.
Uwe Rechtenbach
Mehr Artikel