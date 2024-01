Poulsen nach Taktik-Einheit: "Wollen weiter dranbleiben"

RB Leipzig bolzt im Trainingslager nicht nur Kondition und Kraft. Auch intensive Taktikeinheiten stehen auf dem Programm.

RB Leipzig hat in der ersten scharfen Einheit des Trainingslagers in La Manga intensiv an seinem Kreativspiel gefeilt. Trainer Marco Rose nahm sich in der zweistündigen Vormittagseinheit am Mittwoch viel Zeit für taktische Anweisungen und verschob die Spieler auf dem Trainingsplatz wie Schachfiguren auf dem Spielbrett. Mehr Breite und Tiefe im letzten Drittel, Flügeldreieck, Anlocken im Mittelfeld und Verlagern nach außen waren die Schlagworte. Leipzigs Fußballlehrer unterbrach immer wieder und forderte durchaus vehement die Inhalte ein.