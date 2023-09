Primagas startet DME-Testanlagen in Kesselsdorf

Kesselsdorf.

Der Flüssiggasversorger Primagas hat drei Testanlagen für erneuerbaren Dimethylether (DME) in Kesselsdorf im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Betrieb genommen. Erneuerbarer DME wird aus Synthesegas gewonnen, das regenerativ aus Biomasse hergestellt wird. Wie Primagas am Donnerstag mitteilte, soll das Gas im Zuge des neuen Gebäudeenergiegesetzes schon bald als eine weitere regenerative Energielösung und Beitrag zur Wärmewende verfügbar sein. Im Fokus des Testbetriebs stehe die Prüfung der technischen Voraussetzungen für eine Nutzung von erneuerbarem DME in Standard-Flüssiggasanlagen für Neu- und Bestandsgebäude. Angestrebt wird ein flächendeckender Einsatz ab 2026.