Pro und Contra in Sachsen für Mindestlohn

Der Mindestlohn soll angehoben werden. Nicht alle sind damit einverstanden. In der sächsischen Regierung gibt es unterschiedlich Ansichten.

Dresden.

Die empfohlene Erhöhung des Mindestlohnes stößt auf Pro und Contra in Sachsen. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht das kritisch. "Es ist eine von vielen Entscheidungen, die sehr deutlich zeigen, dass handelnde Personen die dramatische wirtschaftliche Situation in Deutschland unterschätzen", sagte er in Dresden. 100.000 Industriearbeitsplätze seien in den vergangenen zwölf Monaten in Deutschland abgebaut worden. "Die Bundesrepublik ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Wirtschaften in Deutschland muss dringend günstiger und nicht teurer werden."