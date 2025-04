Programm für gratis Obst, Gemüse und Milch: Bewerbungsstart

Zweimal die Woche kostenlos Obst, Gemüse und Milch: Ein EU-Schulprogramm macht das für Kita- und Schulkinder möglich. Einrichtungen können sich ab jetzt bewerben.

Dresden.

Für das kommende Schuljahr können sich Kitas sowie Grund- und Förderschulen wieder für das EU-Schulprogramm für kostenloses Obst, Gemüse und Milch bewerben. Das Online-Bewerbungsverfahren startet am Freitag und endet am 17. April, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. Auch Einrichtungen, die im aktuellen Schuljahr schon am Programm teilnehmen, müssen und können sich erneut bewerben.