Programm für junge Menschen: "Sachsensommer" startet im Juli

Dresden.

Das sächsische Sozialministerium startet ab Juli das Programm "Sachsensommer" für junge Menschen, die sich bürgerlich engagieren wollen. Dabei sollen junge Erwachsene zwischen 16 und 21 Jahren in gemeinwohlorientierten Einrichtungen arbeiten, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Das Programm werde den Angaben zufolge von der Engagementstiftung Sachsen organisiert und biete jungen Menschen die Möglichkeit, von Anfang Juli bis Ende September 2023 einen ein- bis maximal dreimonatigen Einsatz in einer Einrichtung zu absolvieren.