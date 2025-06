Promis wie Eckart von Hirschhausen werden für Fake-Werbung missbraucht: Sachsens Verbraucherschützer warnen vor Wundermitteln

Ein dubioser Anbieter bewirbt Tropfen gegen Bluthochdruck mit falschen Heilsversprechen, um den Absatz zu steigern. Gefälschte Zitate des Mediziners und Entertianers Dr. Eckart von Hirschhausen sollen die vermeintliche Wirksamkeit untermauern. Sachsens Verbraucherschützer warnen vor möglichen fatalen Folgen.

Chemnitz. In Deutschland leiden rund 30 Millionen Menschen unter Bluthochdruck - für Pharmahersteller ist das ein lukrativer Markt. Gegen diese Volkskrankheit gibt es verschreibungspflichtige Medikamente – oder Nahrungsergänzungsmittel wie Cardirin-Tropfen, die ebenfalls Wunder bewirken sollen. Das behauptet zumindest einer dieser Anbieter auf seiner Seite im Internet. Der preist es dort als „innovatives Nahrungsergänzungsmittel“ an, das bei der Blutdruckregulierung helfe und den Herz-Kreislauf unterstütze. Um die Werbung seriös und glaubwürdiger scheinen zu lassen, spannt er ohne deren Wissen Prominente vor seinen Karren und missbraucht sie für gefälschte Zitate. Sachsen Verbraucherschützer warnen jetzt vor dieser irreführender Werbung für Nahrungsergänzungsmittel. Die Produkte können mitunter sogar lebensgefährlich sein.

Cardirin-Tropfen kein zugelassenes Arzneimittel

Cardirin ist zum Beispiel ein Nahrungsergänzungsmittel mit Pflanzenextrakten, Vitaminen und weiteren Inhaltsstoffen, das laut Anbieter unter anderem gegen Bluthochdruck helfen soll. Doch solche Versprechen sind unzulässig, erklärt Birgit Brendel, Referentin für Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Sachsen: „Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel, keine Arzneimittel. Krankheitsbezogene Werbung ist daher strikt verboten.“ Sie betont: „Nur Arzneimittel haben den Zweck, Krankheiten zu lindern oder zu heilen und werden dafür geprüft und zugelassen– für Cardirin-Tropfen trifft das nicht zu.“

Beschwerden über irreführende Werbung für Nahrungsergänzungsmittel häufen sich

Der Cardirin-Anbieter macht sich in seiner Werbung zunutze, dass viele Menschen prominenten Persönlichkeiten vertrauen. Deshalb schiebt er ihnen die Fake-Aussagen unter, unter anderem des Mediziners Dr. Eckart von Hirschhausen. Bundesweit - auch in Sachsen - häufen sich die Beschwerden über solche täuschenden Werbemethoden bei Nahrungsergänzungsmitteln. „In Meißen hatten wir Fälle, in denen Verbraucher aufgrund vermeintlicher Aussagen des Mediziners Dr. Eckart von Hirschhausen Cardirin-Tropfen im Internet bestellt haben“, berichtet Anett Wagner, Rechtsberaterin der Verbraucherzentrale in Meißen.

Eckart von Hirschhausen wehrt sich

Der Mediziner Dr. Eckart von Hirschhausen warnt auf seiner Webseite vor gefälschten Aussagen, mit denen in seinem Namen illegal für Nahrungsergänzungsmittel geworben wird. Bild: Screenshot/hirschhausen.com Der Mediziner Dr. Eckart von Hirschhausen warnt auf seiner Webseite vor gefälschten Aussagen, mit denen in seinem Namen illegal für Nahrungsergänzungsmittel geworben wird. Bild: Screenshot/hirschhausen.com

Rücksendung oft bewusst erschwert

Die Tropfen werden per Nachnahme verschickt – vier Packungen kosten dabei 236 Euro. Die Anbieter sitzen meist im Ausland. Wer die Tropfen bestellt, das Flaschensiegel aber noch nicht geöffnet hat, kann den Kaufvertrag widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt bei ordnungsgemäßer Belehrung 14 Tage – ist diese nicht korrekt, sogar bis zu einem Jahr und 14 Tage. Doch die Rücksendung wird oft erschwert. „Verbraucher erhalten oft keine vollständigen Vertragsunterlagen. Als Kontakt gibt es meist nur eine Kundenhotline oder eine E-Mail-Adresse“, erklärt Wagner. Weil jedoch ständig neue derartige Webseiten auftauchen, die über kein Impressum verfügen, sei es schwer, dem rechtlich endgültig einen Riegel vorzuschieben.

Einnahme kann lebensgefährlich sein

Auch bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gehen eigenen Angaben zufolge fast täglich Anfragen zur Werbung für Schlankheitsmittel und Gesundheitsprodukte ein, die angeblich von Prominenten beworben werden. Genutzt für die Fake-Aussagen werden demnach Bilder oder auch Videos, die auf den ersten Blick authentisch wirken und mithilfe Künstlicher Intelligenz gefälscht worden sind. Der Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen bezieht selbst Stellung dazu auf seiner Webseite: „Zurzeit wird mein Name in den sozialen Medien und auf Fake-Webseiten häufig in Verbindung mit sogenannten Cardio-Nahrungsergänzungsmitteln und ähnlichen Produkten gebracht“, schreibt er dort. „Das sind Fake News! Ich stehe weder in Bezug zu diesem Produkt, noch mache ich Werbung für andere Produkte. Auch die Fotos von mir und angebliche Zitate sind Fälschungen. Es handelt sich eindeutig um Betrug und wurde bereits dem Verbraucherschutz gemeldet.“ In einem Instagram-Beitrag ruft Hirschhausen außerdem dazu auf: „Wo immer euch Werbung mit meinem Gesicht und Stimme begegnet, bitte melden an [email protected]“.

Vor diesen Mitteln wird gewarnt

Laut Verbraucherzentrale wird in einem angeblichen Werbevideo mit Hirschhausen auch für das Produkt Diaform Rx geworben, nach dessen Einnahme sich angeblich innerhalb von 17 Tagen der Blutzuckerspiegel normalisieren soll. Dessen Einnahme könne aber sogar lebensgefährlich sein, so die Verbraucherschützer. „Bei der telefonischen Bestellung wurde einem Verbraucher sogar mitgeteilt, dass er morgens und abends jeweils eine Kapsel mit einem Glas Wasser einnehmen und seine Diabetes-Tabletten weglassen sollte“, warnen die Verbraucherschützer in einer Mitteilung auf ihrer Webseite. Absolute Vorsicht geboten ist demnach bei den Produkten Blutforde, Cardio Balance, Cardiotensive, CardiOne, Cardiotonus, Cardirin Tropfen, Capsules For Metabolism Support, Diaform RX, Diaxil, Figurol, Fitex-Kapseln, Herzena, Libonex, LeanCaps, Mi-Cardium und MiCardium, Natures Garden CBD, Nutrim und Nutrium, Slimysol und Viscerex.

Verbraucherschützer: Fake-Werbung wird zunehmen

Susanne Punsmann, Rechtsanwältin im Projekt „Faktencheck Gesundheitswerbung“ von der Verbraucherzentralen NRW und Rheinland-Pfalz, rät generell dazu, bei Promiwerbung für Gesundheitsprodukte genau hinzuschauen: „Wir beobachten einen Trend, Verbraucher mit gefälschten Empfehlungen zu täuschen. In Zeiten von künstlicher Intelligenz werden solche Betrügereien vermutlich noch zunehmen.“ Wer bei einem Gesundheitsprodukt unsicher ist, kann sich auch an das Projekt „Faktencheck Gesundheitswerbung“ wenden, so Punsmann: „Am besten gleich einen Screenshot oder Links beifügen, damit die Produkte schneller geprüft werden können.“ Weitere Informationen und Warnungen der Überwachungsbehörden zu bedenklichen Inhaltsstoffen oder Produktgruppen von Nahrungsergänzungsmitteln sind zu finden unter www.klartext-nahrungsergaenzung.de. (juerg)