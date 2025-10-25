Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vor der Leipziger Oper haben mehrere Menschen gegen die Einladung von Rammstein-Sänger Till Lindemann zum Opernball demonstriert.
Vor der Leipziger Oper haben mehrere Menschen gegen die Einladung von Rammstein-Sänger Till Lindemann zum Opernball demonstriert. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Der Leipziger Opernball war in die Schlagzeilen geraten, weil mit Lindemann eine umstrittene Person als VIP-Gast geladen ist.
Der Leipziger Opernball war in die Schlagzeilen geraten, weil mit Lindemann eine umstrittene Person als VIP-Gast geladen ist. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Aktivisten halten auf dem Augustusplatz ein Transparent mit dem Schriftzug "Keine Bühne für Till Lindemann" hoch.
Aktivisten halten auf dem Augustusplatz ein Transparent mit dem Schriftzug "Keine Bühne für Till Lindemann" hoch. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Vor der Leipziger Oper haben mehrere Menschen gegen die Einladung von Rammstein-Sänger Till Lindemann zum Opernball demonstriert.
Vor der Leipziger Oper haben mehrere Menschen gegen die Einladung von Rammstein-Sänger Till Lindemann zum Opernball demonstriert. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Der Leipziger Opernball war in die Schlagzeilen geraten, weil mit Lindemann eine umstrittene Person als VIP-Gast geladen ist.
Der Leipziger Opernball war in die Schlagzeilen geraten, weil mit Lindemann eine umstrittene Person als VIP-Gast geladen ist. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Aktivisten halten auf dem Augustusplatz ein Transparent mit dem Schriftzug "Keine Bühne für Till Lindemann" hoch.
Aktivisten halten auf dem Augustusplatz ein Transparent mit dem Schriftzug "Keine Bühne für Till Lindemann" hoch. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Proteste wegen Lindemann-Einladung zu Leipziger Opernball
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Till Lindemann ist unter den eingeladenen VIPs, die beim Leipziger Opernball feiern. Das stößt auf Kritik - in Leipzig versammelten sich Hunderte Menschen mit Bannern und Trillerpfeifen.

Leipzig.

Vor der Leipziger Oper haben Menschen mit Bannern, Trillerpfeifen und Sprechchören gegen die Einladung von Rammstein-Sänger Till Lindemann zum Opernball demonstriert. Nach Einschätzung eines dpa-Reporters versammelten sich etwa 200 Demonstranten gegenüber dem roten Teppich auf dem Augustusplatz. Die Polizei bezeichnete die Versammlung als friedlich und sprach am Abend von bis zu 400 Demonstranten in der Spitze. Auch Fans hatten sich unter das Publikum gemischt, um Prominente zu sehen. 

"Wir wollen die Organisatoren darauf aufmerksam machen, sich beim nächsten Mal im Vorfeld mehr Gedanken über die Auswahl der Gäste zu machen", sagte Irena Rudolph-Kokot vom Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz". Das Bündnis hatte gemeinsam mit anderen zu Protesten aufgerufen. 

Aktivisten halten auf dem Augustusplatz ein Transparent mit dem Schriftzug "Keine Bühne für Till Lindemann" hoch.
Aktivisten halten auf dem Augustusplatz ein Transparent mit dem Schriftzug "Keine Bühne für Till Lindemann" hoch. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Aktivisten halten auf dem Augustusplatz ein Transparent mit dem Schriftzug "Keine Bühne für Till Lindemann" hoch.
Aktivisten halten auf dem Augustusplatz ein Transparent mit dem Schriftzug "Keine Bühne für Till Lindemann" hoch. Bild: Sebastian Willnow/dpa

Lindemann steht mit anderen Gästen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft auf der Gästeliste des diesjährigen Opernballs in Leipzig. Bei der 30. Jubiläumsausgabe feiern rund 2.000 Gäste gemeinsam unter dem Motto "Bienvenidos, Andalucía" - darunter auch der Violinist David Garrett, Reality-TV-Star Claudia Obert oder die Schauspielerin Jenny Elvers. Die sächsische Gleichstellungsministerin Petra Köpping (SPD) hatte ihre Teilnahme am Ball kurzfristig abgesagt.

Viele Prominente und eine Absage

Der Leipziger Opernball war in die Schlagzeilen geraten, weil mit Lindemann eine umstrittene Person als VIP-Gast geladen ist. Der 62-Jährige stand im Jahr 2023 im Zentrum schwerwiegender Vorwürfe. Mehrere Frauen hatten teilweise anonyme Anschuldigungen gegen ihn erhoben. Er hatte die Vorwürfe vollständig zurückgewiesen. Die Berliner Staatsanwaltschaft stellte im August 2023 ihre Ermittlungen gegen den Rockstar mangels hinreichenden Tatverdachts ein.

Das Bündnis "Gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch" hatte die Einladung an Lindemann kritisiert und zu einer Demonstration aufgerufen. In einem Offenen Brief im Vorfeld mahnte der Zusammenschluss aus Vereinen, Institutionen und Akteuren der Zivilgesellschaft die gesellschaftliche und moralische Verantwortung der Veranstalter an und warnte vor einem "fatalen Signal" an Betroffene sexualisierter Gewalt. Juristische Unbedenklichkeit könne keine moralische Entlastung bieten, hieß es. 

Opernball-Organisatorin Vivian Honert-Boddin sagte mit Blick auf die Kritik an dem prominenten Gast: "Wir grenzen niemanden aus." Zugleich mahnte sie, das "Wesentliche in den Fokus zu nehmen". Der Opernball sei eine Charity-Veranstaltung, bei der der Erlös aus einer Tombola zugunsten der Stiftung "Leipzig hilft Kindern" gespendet wird. Leipzig sei eine weltoffene Stadt, das soll mit dem Ball gezeigt werden, so Honert-Boddin. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
1 min.
Till Lindemann als Ehrengast beim Leipziger Opernball
Lindemann ist als Ehrengast zum Leipziger Opernball eingeladen (Archvbild)
Beim Leipziger Opernball stehen 40 Gäste auf der VIP-Liste. Einer von ihnen ist Rammstein-Sänger Till Lindemann.
10:06 Uhr
5 min.
Buhrufe als Vorgeschmack? - Norris' Kampf als WM-Führender
P1 für Platz eins - wird das am Ende auch der Rang für Lando Norris in der WM sein?
Lando Norris führt die WM an - nach Monaten wieder. Wie sich das auch anfühlen kann, bekam er in Mexiko zu spüren. Die Frage ist: Wer ist nun sein ärgster Widersacher?
Jens Marx, dpa
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
21.10.2025
2 min.
Offener Brief: Lindemann als VIP-Gast ist "fatales Signal"
Gegen Lindemann als Ehrengast auf dem diesjährigen Leipziger Opernball rührt sich Kritik. (Archivbild)
Till Lindemann ist unter den rund 40 eingeladenen VIPs, die zum Leipziger Opernball eingeladen wurden. Warum ein Bündnis dies deutlich kritisiert.
Mehr Artikel