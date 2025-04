Prozess nach tödlicher Messerattacke in Leipzig

Tatort Leipziger Eisenbahnstraße: Ein Mann erliegt nach einer Messerattacke seinen Verletzungen. Der mutmaßliche Täter steht ab nächster Woche vor Gericht.

Leipzig.

Zehn Monate nach einer tödlichen Messerattacke auf der Eisenbahnstraße in Leipzig beginnt in der kommenden Woche am Leipziger Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen 41-jährigen Täter. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Der Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft soll am 29. Juni vorigen Jahres gegen 1.00 Uhr auf der Eisenbahnstraße einen Mann mit einem Messer attackiert haben.