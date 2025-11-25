Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sieben mutmaßliche Linksextremisten müssen sich vor dem Oberlandesgericht Dresden verantworten.
Sieben mutmaßliche Linksextremisten müssen sich vor dem Oberlandesgericht Dresden verantworten. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sieben mutmaßliche Linksextremisten müssen sich vor dem Oberlandesgericht Dresden verantworten.
Sieben mutmaßliche Linksextremisten müssen sich vor dem Oberlandesgericht Dresden verantworten. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Prozessbeginn gegen mutmaßliche Linksextremisten in Dresden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Protest gegen Rechts beim Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten: In Dresden kommt es zu einem weiteren Verfahren gegen Mitglieder einer Gruppe aus Leipzig. Was den Leuten vorgeworfen wird.

Dresden.

Begleitet von Protesten der linken Szene müssen sich seit dem Vormittag sieben mutmaßliche Linksextremisten für zahlreiche Straftaten vor dem Oberlandesgericht Dresden verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen unter anderem Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung beziehungsweise Unterstützung derselben vor. 

Die Gruppe soll mehrere Jahre lang gewaltsame Angriffe auf Personen aus der rechten Szene verübt haben. Angeklagt wurden Straftaten wie gefährliche Körperverletzung, versuchter Mord und Sachbeschädigung. Mehrere Dutzend Unterstützer hielten am Morgen vor dem Gerichtsgebäude Schilder und ein Transparent hoch, auch im Saal warteten einige Anhänger der Szene. 

Im Fokus steht Johann G. 

Der Fokus richtet sich vor allem auf Johann G., dem eine führende Position in der Gruppe zugewiesen wird. Er war lange Zeit untergetaucht und den Zielfahndern des Landeskriminalamtes Sachsen vor einem Jahr ins Netz gegangen. Das jetzige Verfahren ist faktisch die Fortsetzung des Prozesses gegen die Studentin Lina E. und drei Mitangeklagte. Sie waren 2023 an gleicher Stelle zu Haftstrafen verurteilt worden. 

Bundesanwaltschaft sieht militante linksextremistische Ideologie 

Nach Ansicht der Generalbundesanwaltschaft sollen auch die jetzt Beschuldigten, darunter eine Frau, spätestens ab Ende 2017 oder Anfang 2018 einer in oder bei Leipzig gegründeten Vereinigung angehört und eine militante linksextremistische Ideologie miteinander geteilt haben. Sie hätten den Rechtsstaat, das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und das staatliche Gewaltmonopol abgelehnt, sind die Bundesanwälte überzeugt. 

In Dresden wird nun ein Mammutprozess erwartet, der sich bis 2027 hinziehen könnte. Zunächst sind Termine bis Sommer 2026 anberaumt. Der Prozess läuft unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
16:48 Uhr
3 min.
Zoff um Denkmal für Mercury und Caballé in Barcelona
Caballé wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt. (Archivfoto)
Ein Denkmalprojekt polarisiert in Barcelona: Es geht um zwei Weltstars, die nicht mehr unter uns sind - und um die Frage, ob man bei einem Künstler die Person und das Werk trennen muss.
16:48 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 25.11.2025
 10 Bilder
Indonesischer Vulkan Merapi spuckt heiße, rötliche Lava.
10:45 Uhr
5 min.
Mammutprozess gegen mutmaßliche Linksextremisten in Dresden
Vor dem Oberlandesgericht Dresden soll gegen weitere Mitglieder einer linksextremistischen Gruppe verhandelt werden. (Archivbild)
Es dürfte einer der größten Prozesse gegen mutmaßliche Straftäter aus der linken Szene werden: Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen Straftaten bis hin zum versuchten Mord vor. Nun beginnt der Prozess.
25.11.2025
2 min.
Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten in Dresden
Vor dem Oberlandesgericht Dresden soll gegen weitere Mitglieder einer linksextremistischen Gruppe verhandelt werden. (Archivfoto))
Es dürfte einer der größten Prozesse gegen mutmaßliche Straftäter aus der linken Szene werden. In Dresden wird gegen sieben Personen verhandelt, weil sie Rechtsextreme angegriffen haben sollen.
Mehr Artikel