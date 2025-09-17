Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Matthias Ecke (SPD) wurde am 3. Mai beim Aufhängen von Wahlplakaten angegriffen. (Archivbild)
Matthias Ecke (SPD) wurde am 3. Mai beim Aufhängen von Wahlplakaten angegriffen. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Matthias Ecke (SPD) wurde am 3. Mai beim Aufhängen von Wahlplakaten angegriffen. (Archivbild)
Matthias Ecke (SPD) wurde am 3. Mai beim Aufhängen von Wahlplakaten angegriffen. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Prozessbeginn nach Angriff auf SPD-Politiker Ecke offen
Der Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden hat im Mai 2024 international für Schlagzeilen gesorgt. Die Entscheidung über die Termine im Prozess gegen die Angeklagten steht noch aus.

Dresden.

Mehr als 16 Monate nach dem Angriff auf den Europaabgeordneten Matthias Ecke (SPD) ist weiterhin offen, wann der Prozess gegen die drei angeklagten jungen Männer beginnt. Die zuständige Richterin habe einen Verhandlungstermin bislang nicht bestimmt, teilte der Sprecher des Amtsgerichts Dresden mit. Demnach gibt es für diese Entscheidung keine Frist. 

Die drei Beschuldigten waren zur Tatzeit 17 Jahre alt und damit Jugendliche. Deshalb sind sie vor dem Jugendschöffengericht angeklagt. Der Gerichtssprecher wies darauf hin, dass das Verfahren nicht öffentlich verhandelt wird. 

Auch Grünen-Politiker angegriffen

Die Staatsanwaltschaft Dresden hatte Ende Januar Anklage erhoben. Zwei der Beschuldigten wirft sie gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen vor. Sie sollen zunächst den Dresdner Europaabgeordneten Ecke angegriffen haben, als er Wahlplakate für die Europawahl am 9. Juni aufhing. Er erlitt unter anderem einen Jochbeinbruch und einen Bruch der Augenhöhle. Anschließend traktierten sie mutmaßlich einen Politiker der Grünen mit Faustschlägen und Tritten, der in der Nähe ebenfalls Plakate aufhing.

Ermittlungen gegen weiteren Beschuldigten eingestellt

Der dritte Beschuldigte wurde wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen angeklagt. Einer der jungen Männer habe ein Geständnis abgelegt, die beiden anderen hätten keine Angaben gemacht, hieß es. Ermittlungen gegen einen vierten Beschuldigten (19) stellte die Staatsanwaltschaft Dresden ein. Das Landeskriminalamt Sachsen rechnete damals zumindest einen Tatverdächtigen dem rechten Spektrum zu. (dpa)

