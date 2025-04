Prüfungsstart für knapp 22.000 Förder- und Oberschüler

Nerven bewahren und Gelerntes abrufen: für die sächsischen Förder- und Oberschüler beginnen in dieser Woche die Prüfungen.

Dresden.

Für 21.832 Förder- und Oberschüler in Sachsen starten am Donnerstag die Abschlussprüfungen. 17.819 von ihnen streben einen Realschulabschluss an, wie das sächsische Kultusministerium mitteilte. Einen Hauptschulabschluss streben 4.013 Prüflinge an. Darüber hinaus sind rund 600 Menschen für eine Schulfremdenprüfung angemeldet, um ihren ersten Schulabschluss nachzuholen oder einen höheren Abschluss zu erlangen.