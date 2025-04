Psychisch kranker Straftäter nach Flucht gefasst

Die Polizei hat nach einem psychisch kranken Straftäter gesucht, der bei einem Ausgang aus einer Klinik in Berlin geflohen war. Nun wurde er in Dresden gefasst.

Berlin/Dresden.

Die Polizei hat einen psychisch kranken Straftäter in Dresden festgenommen, der am Montag aus einem Berliner Maßregelvollzugs-Krankenhaus geflohen war. Wie die Beamten mitteilten, soll der Mann nun nach Berlin zurückgebracht werden. Die Polizei hatte mit einem Foto nach dem 40-Jährigen gefahndet. Er war während eines begleiteten Ausgangs entkommen. Der Mann leidet an einer psychischen Erkrankung, die eine regelmäßige Medikamenteneinnahme erfordert. (dpa)